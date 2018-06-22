ABD'den Katar'a 300 milyon dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 300 milyon dolarlık silah satışına onay verdi.

ABD, Katar'a 300 milyon dolarlık silah satıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen onayla APKWS II isimli güdümli silah sisteminin Katar'a satılacağı açıklandı.

ABD duyurusunda Katar'a yapılacak satışın "ABD dış politikasına ve ulusal güvenlik hedeflerine" uygun olduğu belirtildi.

APKWS II sistemi Hydra 70 karadan-havaya roketlerinin lazer güdümlü hale gelmesini sağlıyor.

Anlaşmayla birlikte Katar'a 5 bin APKWS II satılacağı ve sistemin kullanılması için eğitim ve teknik destek sunulacağı kaydediliyor.

Katar'ın sistemi düşük maliyetli güdümlü silah istediği için satın aldığı bildiriliyor.