ABD'den 'Kaşıkçı' açıklaması: Hesap soracağız ama...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluk binasında öldürülmesine ilişkin açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kaşıkçı'yı öldürenlerden hesap soracaklarını belirterek, ülkesinin Suudi Arabistan'la stratejik ilişkilerini devam ettireceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerden hesap soracaklarını belirterek, Suudi Arabistan'la stratejik ilişkilerini de sürdüreceklerini söyledi.

Fox News kanalına konuşan Pompeo, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilişkilendirilen 16 kişinin vizelerinin iptal edildiğini belirtirken, "ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinin, İran'ın yayılmacı politikalarına karşı önemli olduğunu" dile getirdi.

"Bu cinayeti işleyenleri sorumlu tutacağız. Aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistan'la olan stratejik ilişkisini koruyacağız" diyen Pompeo, cinayetle ilgili bakanlığının çalışmalarına devam ettiğini aktardı.