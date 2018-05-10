ABD’den İsrail’e ‘akıllı bomba’ jesti

Suriye güçlerinin İsrail’in tacizlerine karşılık vermesinin ardından bugün, ABD Kongresi kendisi için bile yeterli stoku bulunmayan akıllı bombaların İsrail’e öncelikli olarak verilmesini onayladı. Kararda ABD’deki faaliyetleriyle bilinen İsrail lobisi AIPAC’ın etkili olduğu düşünülüyor.

Ortadoğu’daki rakiplerinin tehditlerini artırdığını öne süren ABD Kongresi, bugün yürürlüğe soktuğu kanun ile İsrail’e hassas güdümlü bombaların verilmesini onayladı. Ancak ABD’nin mevcut stokunun kendisine de yeterli olmadığı biliniyor. Acil durumlarda kendisi için yeterli stoku bulunmamasına rağmen tasarıyı onaylayan Trump yönetiminin ABD’nin önde gelen İsrail lobi kuruluşu Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ile ilişkilerinin kuvvetlendirdiği biliniyor. Kendisinde dahi yeterli miktarda bulunmayan silahlar için verilen onayın olası bir saldırı durumunda “İsrail’in yanındayız” mesajı olduğu düşünülüyor.

‘DOSTLARIMIZIN HER ZAMANKİNDEN FAZLA DESTEĞE İHTİYACI VAR’

İsrail’in Golan Tepelerine taciz ateşlerini sıklaştırmasının ardından dün karşılık veren Suriye güçleri, ABD tarafından “İran'ın provokatif roket saldırısı" sözleriyle hedef gösterilmişti. Oylama öncesinde konuşan senatör Ros-Lehtinen ise “İran'ın İsrail sınırlarına daha da yakınlaşarak kuzeyden saldırmakla tehdit ettiği günlerde dostlarımızın artık her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM İHTİYACI KARŞILAMAK İÇİN YETERLİ

Al-Monitor’e konuşan kaynağın verdiği bilgilere göre stok yapmaya çalışan ABD, üretim için ayırılacak bütçe işlemlerini hızlandırıyor. Boeing ve Lockhead başta olmak üzere bu sistemleri üreten şirketlerden yeni bir üretim hattının açılmasının istendiğini aktaran kaynak, kriz durumunda bunun üretim kapasitesinin hızlı bir biçimde artırılabileceğini, şu an için üretimin ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Geçen yıllarda Afganistan ve IŞİD’in Irak ile Suriye’deki mevzilerine yönelik olarak da kullanılan on binlerce hassas güdümlü bomba stokunu yenilemek için Pentagon tarafından 1,9 milyar dolar talep edilmişti.

Tasarı, daha önce ABD’nin önde gelen İsrail lobi kuruluşu Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC)’nin olağan konferansında dile getirilmişti. Senatoya baskı uygulamak için lobi üyelerinin bu hafta ABD Kongresi’ne geldiği bilinirken, destekçi sayısının artmasıyla tasarı kabul edildi.