ABD’den ‘IŞİD’li vatandaşlarınızı alın’ çağrısı

ABD, Suriye Demokratik Güçleri tarafından yakalanarak kamplarda tutulan yabancı uyruklu IŞİD üyelerinin ülkelerine götürülerek orada yargılanmaları çağrısında bulundu.

ABD, Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri’nce (SDG) yakalanarak kamplarda tutulan IŞİD üyelerinin geldikleri ülkelere geri götürülerek orada yargılanmaları çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino, diğer ülkeleri SDG tarafından kamplarda tutulan vatandaşlarını ülkelerine geri alarak yargılamaya çağırdıklarını açıkladı. Palladino, SDG’ye de yabancı uyruklu IŞİD üyelerini geldikleri ülkelere geri göndermeleri tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ardından burada koalisyon güçlerince tutuklanan yabancı IŞİD üyelerinin akıbeti tartışma konusu olmuştu.

SDG daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin çekilmesinin ardından Türkiye’nin bölgeye operasyon düzenlemesi durumunda IŞİD üyelerinin tutulduğu kamplardaki "kontrolü sağlayamayacaklarını" kaydetmişti.

ABD de Suriye’den çekilmesinin ardından SDG’nin IŞİD üyelerini “güvenli ve insani” koşullarda tutmasının mümkün olmayacağını açıklamıştı.

Fransa daha önce cihatçıların yakalandıkları bölgede yargılanmalarını ve Fransa’ya adım atmamalarını savunuyordu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada amaçlarının “potansiyel tehlike oluşturan bu kişilerin kaçmalarını ve ülkeye yayılmalarını önlemek” olduğu ancak ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle birlikte sahadaki koşulların değiştiği ifade edildi.

AFP’nin haberine göre bir Fransız polis yetkilisi daha önce yaptığı açıklamada 130 IŞİD üyesinin Suriye’den ülkeye getirileceğini bildirdi. Başka bir yetkiliyse Suriye’den Fransa’ya getirilecek grup içinde anneleriyle birlikte 70-80 çocuğun bulunduğunu söyledi.