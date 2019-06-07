ABD'den İran'ın petrokimya şirketlerine yeni yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı İran’a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın en büyük petrokimya firması PGPIC ve 39 alt şirketini yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre yaptırıma gerekçe olarak söz konusu firmaların İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait Khatam al-Anbiya adlı inşaat şirketine maddi destek sağlaması gösterildi. Yapılan açıklamada bu firmaların savunma, inşaat, havacılık, petrol, bankacılık, metal, otomobil ve madencilik gibi milyarlarca dolarlık işletmeleri kontrol ederek Devrim Muhafızlarına finansal destek sağladığı iddia edildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre PGPIC ve ilişkili petrokimya şirketler grubu, İran’ın petrokimya üretim kapasitesinin yüzde 40’ını elinde tutuyor ve İran’ın toplam petrokimya ihracatının yüzde 50'sinden sorumlu bulunuyor.