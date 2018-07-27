ABD'den İran'a tehdit: Nereye varırsa varsın buna uluslararası bir cevap verilecektir

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ihtimaline ilişkin, 'Nereye varırsa varsın buna uluslararası bir cevap verilecektir çünkü dünya ekonomisi oradan gelen enerji tedariğine bağlı' tehdidinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı Moskova'ya davet etmesine ve İran'a ilişkin son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Putin'in Trump'ı davetini değerlendiren Mattis, "Her zaman birbirimizle konuşmaya taraftar oldum ve bunu teşvik ettim. Nükleer füzelerimiz birbirine dönükken bile, biliyorsunuz şu anda açık okyanuslara dönükler, Soğuk Savaş'ın en kötü zamanlarında bile devlet başkanları arasında görüşmeler oluyordu. Bunun artık zamanının çoktan geldiğini düşünüyorum" dedi.

İRAN AÇIKLAMASI

Mattis, İran'ın Hürmüz Boğazını kapatmasının, uluslarası ulaşım ve nakliyata yönelik bir saldırı olarak değerlendireceğini belirtirken, "Nereye varırsa varsın buna uluslararası bir cevap verilecektir çünkü dünya ekonomisi oradan gelen enerji tedariğine bağlı" diye konuştu.

Bir gazetecinin Avustralya savunma kaynaklarının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurma hazırlığında olduğu iddiasını sorması üzerine Mattis, "Avustralya habercilerinin bu bilgiyi nereden aldığına dair fikrim yok. Ama şu anda bu yönde değerlendirilen bir şey yok. Açıkçası bunun tamamen kurgu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.