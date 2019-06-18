ABD'den İran'a bombardıman hazırlığı iddiası

New York’ta bulunan Birleşmiş Milletler merkezindeki diplomatik kaynaklar Maariv Gazetesi'ne, ABD’nin, Basra Körfezi’nde Perşembe günü gerçekleşen tanker saldırısına yanıt olarak İran’a taktik bir saldırı gerçekleştirme planını değerlendirdiklerini açıkladı.

New York’ta bulunan Birleşmiş Milletler merkezindeki diplomatik kaynaklar Maariv Gazetesi'ne, ABD’nin, Basra Körfezi’nde Perşembe günü gerçekleşen tanker saldırısına yanıt olarak İran’a taktik bir saldırı gerçekleştirme planını değerlendirdiklerini açıkladı.

Yetkililere göre, Beyaz Saray’da Cuma gününden bu yana üst düzey askeri komutanlar, Pentagon temsilcileri ve Trump’un danışmanlarınca konuyla ilgili tartışmalar sürüyor.

BOMBARDIMAN BÜYÜK FAKAT BELİRLİ BİR HEDEFE OLACAK

Yetkililer bu harekatın, İran’ın nükleer programı ile bağlantılı bir tesise hava bombardımanı şeklinde olabileceğini bildirdi. Batılı bir diplomat bombardımanın büyük fakat belirli bir hedefe yönelik sınırlı olacağını belirtti.

The Jeruselam Post'un haberine göre, İran’a dönük askeri harekatın, İran’ın uranyum kaynaklarını artırıyor olabileceğinin saptandığı son rapordan önce tartışıldığı söylendi.

EK ASKER GÖNDERİLECEK

Yetkililer ayrıca ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını güçlendirmeyi amaçladığını ve önümüzdeki günlerde bölgeye ek askeri kuvvet göndereceğini bildirdi.

Kaynaklar, Trump’un İran’a yönelik askeri bir harekat için istekli olmadığını ancak konuyla ilgili sabrını yitirdiğini, harekete geçmek isteyen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yetki vereceğini belirtti.

Ayrıca, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'da Ortadoğu'ya bin asker sevk edileceğini açıkladı. Shanahan, "İran'ın son saldırıları ABD personeli ve bölgedeki menfaatlerini tehdit eden İran güçleri ve İran destekli grupların düşmanca tavırlarına dair aldığımız istihbaratı doğruluyor" diye konuştu.