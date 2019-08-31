ABD’den İran tankeri için yeni iddia

Cebelitarık’ta alıkonulan ve serbest bırakıldıktan sonra hangi ülkeye gideceği konusunda belirsizlik bulunan İran tankeriyle ilgili ABD’den yeni bir iddia ortaya atıldı. Wall Street Journal, tankerin yükünü Akdeniz’de küçük gemilere aktararak Suriye’ye ulaştırmayı planladığını iddia etti.

ABD’li Wall Street Journal gazetesi Cebelitarık’ta alıkonulup daha sonra serbest bırakılan İran tankerinin taşıdığı ham petrolü Akdeniz’de küçük tankerlere aktararak Suriye’ye ulaştıracağını iddia etti.

Gazeteye konuşan bir ABD’li yetkili tankerin Suriye’ye petrolü ulaştırmasına engel olmak için ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Akdeniz’de diğer iki İran tankerini de izleme aldığını söyledi.

Habere göre ham petrol yüklü tanker Akdeniz’de küçük gemilere yükünü boşalttıktan sonra Süveyş Kanalı’ndan İran’a dönmeyi planlıyor. Haberde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Mısır’dan İran tankerini Süveyş Kanalı’ndan geçirmemesini istediği belirtildi.

Gazetenin iddiasına göre tankerin petrolünü Suriye'ye ulaştırması durumunda, Avrupa’nın ABD ile İran’ı nükleer müzakereler için masaya oturtma çabaları da baltalanacak.

ABD Cebelitarık yönetiminden tankere elkoymasını istemişti. Ancak Cebelitarık aynı gün gemiyi serbest bırakmıştı.

İran sözkonusu geminin üçüncü bir tarafa satıldığını ve geminin nereye gideceğine sahibinin karar vereceğini açıklamıştı.



Önceki adıyla Grace 1, yeni adıyla Adrian Darya 1’in istikameti birkaç kez değiştirilmişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün geminin İskenderun Limanı’na geleceği iddiasını yalanlayarak geminin Lübnan’a gittiğini ileri sürdü. Ancak Lübnan da Adrian Darya 1’den limanlarına demirlemek için bir talep almadığını açıkladı.

