ABD'den İran Merkez Bankası Başkanına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıkladı. Yaptırımların hedefinde İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf de bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından Hazine Bakanlığı, İran'a yeni ekonomik yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, yeni yaptırımlardan bir kısmı İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf'i hedef alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı İran'a yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu. Hazine Bakanlığı yaptırımları madde madde açıkladı.

Buna göre, Lübnan merkezli Al Bilad İslami Bankası da yaptırımlara konu edildi.

Yaptırım listesinde İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf'in de ismi geçiyor.