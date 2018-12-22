ABD’den Irak’a: IŞİD’le mücadeleye devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’den çekilme kararı sonrası Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yi arayarak IŞİD’le mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekme kararının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi telefonda görüştü.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, sözkonusu görüşmede Pompeo’nun Irak’ta ve diğer bölgelerde IŞİD’e karşı mücadeleye devam edeceklerini söylediği bildirildi.

Görüşmede, ABD’nin İran’a yaptırımlarından Irak’a tanıdığı geçici muafiyetin 90 gün süreyle uzatılmasının da gündeme geldiği belirtildi.

ABD 5 Kasım’da uygulamaya başladığı İran’a yönelik yaptırımlardan Irak’a 45 gün süreyle muafiyet tanımıştı. Sözkonusu muafiyet Irak’ın İran’dan gaz satın almaya devam etmesini sağlamıştı.

Iraklı yetkililer İran’a alternatif enerji kaynaklarının bulunması için iki yıla ihtiyaçlarının olduğunu belirtiyor. Irak enerji ihtiyacında büyük oranda İran’a bağımlı. ABD muafiyet süresi içinde Irak’ın İran’a alternatif bulmasını şart koşmuştu.