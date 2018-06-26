ABD'den ilk 24 Haziran açıklaması: Trump Erdoğan'ı arayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki seçim sonuçlarıyla ilgili, 'Türk seçmeninin kararına saygı duyuyoruz' açıklaması yaptı. Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan ile görüşmeye hazırlandığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki seçim sonuçlarıyla ilgili olarak, "Türk seçmenin kararına saygı duyuyoruz" açıklaması yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı arayacağını bildirdi.

'GÜÇLÜ BAĞLARIMIZI VURGULAYACAĞIZ'

Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sanders, "Güçlü bağlarımızı bir kez daha vurgulamak için Başkan Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme ayarlamak üzere çalışıyoruz" dedi.

Görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi vermeyen Sanders, Türkiye'ye "demokrasisini güçlendirmesi için adım atması" ve "ikili ilişkilerdeki meselelerin çözümünde ilerlemeye devam etmesi" çağrısında bulundu.

