ABD’den İdlib’de Rusya’ya karşı Türkiye mesajı

Trump-Erdoğan görüşmesi öncesinde ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir İdlib mesajı yayımladı. Türkiye’nin İdlib’deki ‘ateşkes çabalarını’ desteklediğini belirten büyükelçilik mesajında, ‘Esad’ın ve Rusya’nın artan saldırılarını kınıyoruz’ ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya’daki G-20 Zirvesinde bir araya gelmesi beklenirken, ABD’nin Suriye Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yayımladığı İdlib mesajı dikkat çekti.

Suriye’de kışkırtılmış iç savaşın başlangıcında kapatılan ancak sosyal medya hesabı aktif tutulan ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, Twitter hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“ABD Türkiye’nin İdlib’de ateşkesi sürdürme çabalarını destekliyor. Esad rejiminin topçu ateşi sonucu ölen Türk askeri için başsağlığı diliyoruz. Esad’ın ve Rusya’nın İdlib’de ateşkes bölgesine artan saldırılarını kınamamızı yineliyoruz.”

The US supports #Turkey’s efforts to maintain the #Idlib ceasefire and we express condolences for the Turkish soldier killed as a result of shelling by the Assad regime. We reiterate our condemnation of Assad’s and Russia’s escalatory attacks against the Idlib ceasefire zone. — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) 28 Haziran 2019

Milli Savunma Bakanlığı dün İdlib’de bir gözlem noktasına Suriye ordusu tarafından top ve havan ateşi açıldığını ve bir askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin yaralandığını açıklamıştı. Olayın ardından Rusya’nın Ankara Ataşesi’nin Genelkurmay Başkanlığına çağrıldığını açıklayan Bakanlık, daha sonra yaptığı açıklamada Suriye ordusu mevzilerinin ateş altına alındığını duyurmuştu.

Suriye ordusunun dün TSK’ye ait gözlem noktasının bulunduğu bölgeden sabah saatlerinde Heyet Tahrir’uş Şam tarafından başlatılan saldırıya karşılık verdiği belirtiliyor.

