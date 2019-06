ABD’den İdlib’de Rusya’ya karşı Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya’daki G-20 Zirvesinde bir araya gelmesi beklenirken, ABD’nin Suriye Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yayımladığı İdlib mesajı dikkat çekti.

Suriye’de kışkırtılmış iç savaşın başlangıcında kapatılan ancak sosyal medya hesabı aktif tutulan ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, Twitter hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“ABD Türkiye’nin İdlib’de ateşkesi sürdürme çabalarını destekliyor. Esad rejiminin topçu ateşi sonucu ölen Türk askeri için başsağlığı diliyoruz. Esad’ın ve Rusya’nın İdlib’de ateşkes bölgesine artan saldırılarını kınamamızı yineliyoruz.”

The US supports #Turkey’s efforts to maintain the #Idlib ceasefire and we express condolences for the Turkish soldier killed as a result of shelling by the Assad regime. We reiterate our condemnation of Assad’s and Russia’s escalatory attacks against the Idlib ceasefire zone.

— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) 28 Haziran 2019