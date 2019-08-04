ABD'den İdlib açıklaması: Türkiye ile Rusya'nın çabalarını takdir ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib ateşkesine ilişkin, 'Soçi'de 2018 Eylül ayında mutabık kaldıkları ateşkesi onarma konusunda beraber çalışan Türkiye ile Rusya'nın çabalarını takdir ediyoruz' açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'deki ateşkesle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, "ABD, Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes ilan edildiği haberlerini memnuniyetle karşılamaktadır, ancak asıl önemli olan şey sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların durmasıdır" dedi.

Ortagus, "Soçi'de 2018 Eylül ayında mutabık kaldıkları ateşkesi onarma konusunda beraber çalışan Türkiye ile Rusya'nın çabalarını takdir ediyoruz. ABD, Suriye'de askeri bir çözüm olmadığına inanmaktadır. Suriye'de sadece siyasi çözüm, tüm Suriyelilere güvenli ve istikrarlı bir gelecek sağlayabilir" dedi.