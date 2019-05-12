ABD'den Hindistan'a: S-400 yerine THAAD alın

ABD, Hindistan'a Rus hava savunma sistemi S-400 yerine THAAD ve PAC-3 almasını önerdi.

ABD'nin Hindistan'a Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi yerine, ABD yapımı THAAD ve PAC-3 satın almasını önerdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan S-400 alımında son aşamalara gelirken, ABD'nin Hindistan'a Rusya'dan hava savunma sistemi alması durumunda yaptırım olup olmayacağına dair güvence vermediği belirtiliyor.

ABD'li yetkililer geçmiş açıklamalarında S-400 satın alınmasının yaptırıma yol açmayacağını belirtmiş, ancak sonrasında bu tavırdan vazgeçmişti.

SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE DE S-400 ALMAK İSTİYOR

ABD'nin NATO üyesi Türkiye'nin S-400 satın almasını istemediği, bu sebeple S-400 konusunda Hindistan'a da yaptırım muafiyeti uygulamaktan kaçınacağı söyleniyor.

Türkiye'nin yanısıra ABD müttefiki Suudi Arabistan da S-400 satın almak istiyor. Suudi Arabistan, ABD'nin talebi doğrultusunda ABD'den 44 THAAD almayı da kabul etmişti, bunların tamamı için 15 milyar dolar ödenmesinde anlaşıldı.

Hindistan'ınsa Rusya'dan beş S-400 almayı planladığı, bunlar için 5,4 milyar dolar ödeme yapacağı aktarılıyor.

ABD yaptırımlarından muafiyet alamaması durumunda Hindistan'ın S-400 almaktan vazgeçebileceği söyleniyor.