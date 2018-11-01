ABD’den Hindistan’a İran petrolü istisnası

ABD'nin İran’dan petrol satın alacak ülkelere uygulayacağı yaptırımlarda Hindistan’a ‘koşullu istisna’ tanıdığı bildirildi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre ABD, ülkenin İran’dan petrol satın almaya devam etmesi için yaptırımlardan koşullu muafiyetini onayladı.

ABD’nin İran’dan petrol satın alacak ülkelere 4 Kasım’dan itibaren uygulamaya başlayacağı yaptırımlar konusunda Hindistan’la anlaştığı, ülkenin aldığı petrol miktarını düşürmesi karşılığında İran’dan petrol ithalatına devam edeceği bildirildi.

Yeni Delhi merkezli Economic Times gazetesinin haberine göre, ABD ile varılan anlaşmayla Hint petrol şirketlerine İran’dan Mart 2019’a dek ayda 1,25 milyon ton petrol ithal etmeye devam etme istisnası tanındı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Hindistan 2017-2018 arasında İran’dan 22 milyon ton ham petrol satın aldı. 2018-1019 döneminde bu sayıyı 30 milyon tona çıkarmayı planlayan ülkenin ABD ile anlaşmasına göre İran’dan yıllık petrol ihracatı geçen yıla oranla üçte-bir oranında düşecek. Yaptırımların açıklanmasının ardından son dört ayda Hindistan’ın İran'dan aldığı ham petrol yüzde 75 oranında düşmüştü.

Hint şirketlerinin İran’dan satın alacakları petrolün ödemesinin nasıl yapılacağıysa hâlâ belirsiz ve ödeme mekanizması konusunda Hindistan ile İran arasında müzakerelerin devam ettiği bildiriliyor.

Türkiye’nin de ABD yaptırımlarından istisna için talepte bulunduğu biliniyor. ABD'li rahip Brunson'un serbest bırakılmasının ardından TÜPRAŞ’ın ABD’li yetkililerle istisna için müzakere masasında olduğu haberleri basına yansımış, kimi haberlerde anlaşmaya varıldığı ileri sürülmüştü.



ABD 4 Kasım’daki yaptırımlarla İran’ın petrol ihracatını sıfırlamayı hedeflediğini belirtmiş ancak daha sonra çeşitli ülkelere ve şirketlere istisna tanınacağını açıklamıştı.