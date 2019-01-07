ABD’den Güney Çin Denizi’nde yeni provokasyon

ABD donanmasına ait füze güdümlü bir savaş gemisi, Güney Çin Denizi’ndeki adaların yakınında seyrediyor. Çin, ABD ile Pekin’de süren ticaret görüşmeleri sırasında yapılan bu hamleyi ‘provokasyon’ olarak niteledi.

ABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri Pekin’de başlarken, ABD donanmasına ait bir füze güdümlü savaş gemisi Güney Çin Denizi’ndeki adalara yaklaştı.

Çin, ABD’nin bu adımını provokasyon olarak niteledi.

ABD’den yapılan açıklamada, McCampbell adlı savaş gemisinin “seyrüsefer serbestliği” operasyonu adı altında Çin’in hak iddia ettiği Paracel adalarının 12 deniz mili yakınından geçtiği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang ise, ABD gemisinin hem Çin yasalarını hem de uluslararası yasaları ihlal ettiğini belirterek “ABD’yi bu tür provokasyonlarına derhal son vermeye çağırırız” açıklamasında bulundu. Sözcü, Çin’in ABD gemisini uyarmak üzere bölgeye askeri gemilerini gönderdiğini söyledi.

Operasyonun ticaret görüşmeleri sırasında gerçekleşmesini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, iki ülke arasındaki sorunların çözümünün taraflar ve dünya için yararlı olacağını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü “İki taraf da bu konuda gereken olumlu atmosferi yaratmak konusunda sorumludur” dedi.

Çin uluslararası kamuoyunda Spratly ve Paracel adaları olarak bilinen adaların yüzde 80’i üzerinde hak iddia ederken, ABD donanması son dönemde adalar yakınlarında “seyrüsefer serbestliği” adı altında tatbikatlar düzenliyor.

