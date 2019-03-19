ABD’den Golan Tepeleri açıklaması: İşgal denemez...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz hafta yayımlanan 2018 İnsan Hakları Raporu’nda Suriye’de bulunan Golan Tepeleri’ne yönelik ‘işgal altındaki’ ifadesinin kaldırılmasında bir yanlışlık olmadığını söyledi. Pompeo, Golan Tepeleri'nin işgal altında olmadığını savundu.

İsrail tarafından işgal altında tutulan Golan Tepeleri, ABD’nin geçtiğimiz hafta yayımladığı 2018 İnsan Hakları Raporu’nda işgal altında olarak nitelendirilmedi.

Daha önceki raporlarda işgal kelimesi kullanılırken bu ifadenin son raporda bulunmaması üzerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya soru soruldu.

Pompeo, "Raporlar gerçekleri yansıtıyor dediğinize göre Golan Tepeleri'ni artık 'işgal altında' görmüyorsunuz" şeklindeki soruya, "Bu olanları nasıl gözlemlediğimize ilişkin gerçekleri yansıtan bir rapor. (Raporun) Çok doğru olduğunu düşünüyor ve arkasında duruyoruz" şeklinde cevap verdi.

Aynı raporda İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi için de ‘işgal altındaki’ ifadesi kullanılmadı. Pompeo, "raporun amacının siyaset olmadığını, tüm dünyada insan hakları ihlallerini kaydedip, gerçekleri belgelemek ve düzenlemek üzere hazırlandığını" iddia ederek rapor hakkında “anladığımız ölçüde gerçekleri yansıtıyor” dedi.

GOLAN TEPELERİ’NDE İŞGAL SÜRÜYOR

Suriye sınırları içerisinde bulunan Golan Tepeleri’nin üçte ikisi 1967’deki Arap-İsrail savaşı sırasında İsrail tarafından işgal edilmişti.

İsrail 1981’de ‘Golan Tepeleri Yasası’ adı altında işgali altında bulunan toprakları tek taraflı olarak kendi topraklarına katmıştı. İsrail’in işgali BM Güvenlik Konseyi tarafından kınanırken bu adımın savaş sonrasındaki anlaşmalara aykırı olduğunun altı çizilmişti.

ABD yönetiminin İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini tanıması için şartların elverişli hale geldiğini belirten İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Danny Danon, "ABD'nin de bu meseleye ilişkin tavrında olumlu bir yönelim var. Dolayısıyla İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini tanıması için şartlar elverişli hale gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.