ABD’den 'Gezi soruşturması' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Gezi Parkı soruşturması' kapsamında ağırlaştırılmış müebbet istenen 16 isim ile ilgili açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Gezi Parkı soruşturması" kapsamında ağırlaştırılmış müebbet istenen 16 kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Birleşik Devletler, Türkiye’deki savcıların 16 sivil, medya ve iş dünyasından lider hakkındaki suçlamalarından büyük kaygı duymaktadır. İfade özgürlüğü hakkının kullanılması ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanmamalı” ifadeleri kullanıldı. ABD Dışişleri’nin açıklamasında, “Türkiye’yi özgürlüklere saygı duymaya ve keyfi bir şekilde tutuklu bulunanları serbest bırakmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Dündar, Çiğdem Mater, Mehmet Ali Alabora, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın da aralarında bulunduğu 16 isme ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmişti. İLGİLİ HABER Kavala ve Taksim Dayanışması'ndan 16 kişiye ağırlaştırılmış müebbet talebi