ABD'den Gazze saldırısı açıklaması: İsrail'in yanındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İsrail ile Filistin arasında Gazze Şeridi'nde artan gerilime ilişkin 'İsrail'in kendini savunma hakkını tam desteklediklerini' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İsrail ile Filistin arasında Gazze Şeridi'nde artan gerilime ilişkin "İsrail'in yanındayız" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün başlattığı saldırılara ilişkin "ABD, Gazze'den Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın İsrail'deki masum sivillere ve toplumlara yönelik devam eden yoğun roket atışını kınıyor. Şiddetin sorumlularına derhal bu saldırganlığı durdurma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortagus, "İsrail'in yanındayız ve menfur saldırılara karşı kendini savunma hakkını tam destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek dünden bu yana Gazze Şeridi'ni vuruyor. Ordudan yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurulduğu belirtilmişti.