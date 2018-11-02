ABD'den faşist lidere övgü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Brezilya’nın yeni seçilen faşist devlet başkanı Bolsonaro’nun iktidara gelişini bölge için ‘olumlu işaret’ diye niteledi. Bolton Küba, Venezuela ve Nikaragua’yı ‘tiranlık troykası’ diyerek hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün Miami’de yaptığı konuşmada sosyalist Küba ve ilerici Latin Amerika ülkeleri Venezuela ve Nikaragua’yı “tiranlık troykası” diyerek hedef aldı. Bolton Brezilya’da geçen haftaki devlet başkanlığı seçimlerini kazanan faşist Jair Bolsonaro’ya övgü düzdü.



Telesur’un haberine göre, Bolton’un konuşması ABD’nin Latin Amerika’daki sağcı iktidarları kullanarak Küba, Venezuela ve Nikaragua’ya askeri saldırı planlarının da bir işareti olarak yorumlandı.

Brezilya’nın yeni faşist devlet başkanı Bolsonaro’nun seçilmesinin bölge için “olumlu işaret” olduğunu söyleyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Kolombiya’nın sağcı devlet başkanı Ivan Duque’u da katarak onların yönetiminde “bu yarımküre sahillerimizde diktatörlere, despotlara taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

Brezilya'da 28 Ekim'de yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Jair Bolsonaro, 1964-1985 yıllarındaki diktatörlüğün hararetli bir savunucusu. Bolsonaro'nun seçim kampanyası boyunca dile getirdiği ırkçı, cinsiyetçi, darbeci açıklamalar uluslararası tepkilere de neden olmuştu. Kolombiya'nın devlet başkanı Ivan Duque'unsa aşırı sağcı paramiliter uyuşturucu çeteleri tarafından desteklendiği biliniyor.



Miami Dade Koleji'nde yaptığı konuşmada Bolton, Latin Amerika’nın kilit ülkelerinde benzer görüşlü liderlerin seçilmesinin bölgenin geleceği için “olumlu bir işaret” olduğunu ve serbest piyasa ilkelerine bağlılığın bir göstergesi olduğunu kaydetti.



Küba, Venezuela, Nikaragua liderlerinden “üç ahbap çavuşlar” diye bahseden Bolton’un sarf ettiği “Havana’dan Karakas’a, Managua’ya uzanan terör üçlüsü” sözleri eski ABD Başkanı George W. Bush’un “şer ekseni” sözlerini hatırlattı.

Trump yönetiminde ABD’nin bu üç ülkeye karşı “doğrudan önlem” aldığını belirten Bolton, “Şimdi geri çekilme zamanı değil. Baskıyı azaltma değil artırma zamanı” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler ABD’nin Brezilya’daki faşist iktidarla birlikte Latin Amerika’nın sosyalist ve sol iktidarlarına yeni bir askeri saldırı planının işareti olarak yorumlandı.

Bolton Küba ve Venezuela’ya karşı yeni yaptırım kararı aldıklarını da duyurduğu konuşmasında, Venezuela ile altın ticareti yapan ABD vatandaşlarına da yaptırım uygulanacağını açıkladı.

