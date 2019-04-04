ABD’den F-35’ler için yeni bir açıklama

Pentagon'dan yapılan açıklamada 'Türk pilotlarına F-35'ler için eğitim verilmeye devam edilecek' denildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye ile Washington arasında süren F-35 gerginliğine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Türk pilotlarına F-35'ler için eğitim verilmeye devam edilecek. Türkiye'ye verilen 2 F-35 uçağını geri almayı planlamıyoruz" denildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı"ifadelerini kullanmıştı.

Pentagon'dan ise geçen salı günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini satın almasına tepki olarak, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarına ait parçaların teslimatının askıya alındığı açıklanmıştı.