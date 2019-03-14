ABD’den El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler’e 5 milyon dolarlık destek

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "ABD, Beyaz Miğferler'in yürüttüğü hayat kurtarma operasyonlarının devamı ve IIIM finansmanı için 5 milyon dolar ayırma niyetinde" dendi.
Açıklamada, ABD'nin "Beyaz Miğferlerin çalışmalarına kararlı bir şekilde destek verdiği" ve örgüt çalışanlarının "dünyanın en tehlikeli işini" yaptığı kaydedildi.
Beyaz Miğferler, El Kaide ile birlikte hareket etmesiyle biliniyor. Örgüt Suriye'de gerçekleştirilen "kimyasal saldırı" provokasyonları için videolar hazırlayarak gündeme gelmişti.