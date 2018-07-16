ABD'den Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet

ABD, ithal çelik-alüminyuma ek gümrük vergisi uygulamasına karşılık olarak vergiler getiren Çin, Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti.

ABD; Çin, Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Çin, Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin ABD'den ithalata karşı uyguladığı yanıt niteliğindeki tedbirler uluslararası kurallara uymuyor" denildi. ABD'nin, ithal çelik ve alüminyuma uyguladığı ek vergilerin ise uluslararası ticaret kuralları ile ABD yasalarına uygun olduğu kaydedildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, "Ortak sorunların çözümleri üzerinde birlikte çalışmak yerine bazı ticari ortaklar, Amerikan işçileri, çiftçileri ve şirketleri cezalandırma amacını güden yanıt tedbirleri almaya karar verdi" ifadelerini kullandı.