ABD'den Çin'e resmi şikayet: Pilotlarımızın gözüne lazer tutuluyor

ABD yönetimi ABD'li pilotların gözüne Çinliler tarafından lazer tutulduğuna ilişkin resmi şikayette bulundu.

ABD Çin'e resmi şikayette bulunarak, Çin ordusunun Cibuti'de iki ABD'li pilotu gözlerine yüksek kaliteli lazer tutarak yaraladığını öne sürdü.

Pentagon sözcüsü Dana W. White, ABD'nin Çin'den son haftalarda yaşanan olarları araştırmalarını istediklerini söyledi.

Pentagon, yaralanmaların sayısının "2'den çok, 10'dan az" olduğunu belirtirken, "Bu ciddi bir mesele ve biz bunu ciddiye alıyoruz" diye konuştu.

White, olayın arkasında Çinlilerin olduğundan "emin olduklarını" belirtti.

Cibuti'de hem ABD hem de Çin askeri üssü bulunuyor. Lazerli saldırıların, Çin Cibuti'de 2017 yılında üs kurduğundan beri yaşanan ilk gerilim olduğu kaydediliyor.