ABD'den Çin'e ek gümrük vergileri getirme planı

ABD yönetimi Çin'e yeni ek gümrük vergileri getirmeyi planlıyor. Açıklamaya göre 200 milyar dolarlık mala yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi düşünülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret konusunda anlaşmaya varamamıştı. Trump yönetiminin Çin'den alınan 200 milyar dolarlık mala yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı açıklandı.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Trump'ın gümrük vergilerinin yüzde 10'dan 25'e çekilmesini istediğini belirtti. Buna sebep olarak Çin'in ABD taleplerini kabul etmemesi ve ABD'ye karşı gümrük vergileri getirmesi gösterildi.

Lighthizer'ın açıklamasında getirilecek ek gümrük vergilerinin ABD yönetiminin Çin'in politikalarını durdurma konusunda elini güçlendireceği öne sürüldü.

Buna karşın ABD yönetimi haftalardır Çin ile ticaret konusunda resmi görüşme yürütmüyor. ABD görüşmelerin başlaması için Çin'in fikri mülkiyet, teknoloji transferi, ve yüksek teknolojili endüstrilere verdiği destek konusunda politikalarını değiştirmesini talep ediyor.

Çin yönetimi, ABD'nin gümrük vergilerine, gümrük vergileri getirerek yanıt verirken, olası artış durumunda da benzer bir karşılık verileceği öngörülüyor.

Trump'ın gümrük vergilerine yanıt veren Çin, özellikle ABD Başkanı'nın seçmen kitlesini hedef almayı amaçlıyor.