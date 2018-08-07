ABD'den Çin'e B-52 bombardıman uçaklarıyla gözdağı

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı B-52 nükleer bombardıman uçaklarının, Ağustos başında tartışmalı Güney Çin Denizi bölgesinde 'eğitim görevi' yaptığı açıklandı.

ABD Hava Kuvvetleri Halkla İlişkiler Departmanı'nın yayınladığı fotoğraflı açıklamaya göre, Güney ve Doğu Çin denizlerinde iki B-52 bombardıman uçağının da katıldığı eğitim uçuşları yapıldı.

Açıklamada, ABD Hint Pasifik'i Komutanlığı'nın (USINDOPACOM) 2004'ten bu yana "Sürekli Bombardıman Uçağı Varlığı" programı kapsamında bölgede B-52 uçakları bulundurduğu anımsatıldı. Ve nükleer bomba uçağı olarak bilinen B-52'lerin katıldığı eğitim uçuşlarının, uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chuning, Haziran başında yaptığı açıklamada, Çin'in "donanma ya da hava kuvvetlerinden korkmayacağını, aksine egemenliğinin ve istikrarının yanı sıra Güney Çin Denizi'nde barışı korumak konusunda daha kararlı davranacağını" ifade etmişti.

Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan farklı ülkelerin üzerinde hak iddia ettiği adalarda ABD'nin askeri üsleri bulunuyor. Öte yandan, ABD ve Çin karşılıklı olarak birbirlerini bölgedeki askeri varlığını artırmakla suçluyor.

