ABD'den Birleşmiş Milletler'de Venezuela hamlesi

ABD'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne yapılan çağrıda ABD'den Venezuela'ya gönderilen 'İnsani yardım'ların ulaştırılması ve ABD kontrolündeki Ulusal Meclis'in desteklenmesi talep edildi. Rusya, cuma günü ABD'nin önerisine alternatif bir taslağı BM'ye sunmuştu.

ABD yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne, Venezuela’ya "uluslararası yardımların ulaştırılması ve başkanlık seçimlerinin yapılması" amacıyla taslak bir öneri sundu.

Rusya'nın veto etmesi beklenen önerini oylanacağı tarih henüz netleşmedi.

Agence France Press tarafından bir kopyasına ulaşılan öneride, “Demokratik olarak seçilmiş tek kurum olan Ulusal Meclis’e destek” ifadesi yer alıyor. Taslakta ayrıca, Venezuela silahlı kuvvetlerinin protesto eylemlerinde güç kullanmasından "kaygı duyulduğu" ifade ediliyor.

Taslak metinde üzerinde durulan ana noktayı ise Venezuela’ya "insani yardımların" ulaştırılması oluşturuyor.

Rusya, cuma günü ABD'nin önerisine alternatif bir taslağı BM'ye sunmuştu. Bu taslak da Rusya’nın, Venezuela’nın siyasi bağımsızlığına yönelik tehditlerden duyulan kaygının dile getirildiği ifade ediliyor.