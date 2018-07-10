ABD'den Almanya'ya 'İran'ın nakit akışını durdurma' çağrısı

ABD'nin Almanya Büyükelçisi, Almanya'dan İran'ın nakit parasını ülkeden çıkartmasını engellemesini istedi.

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Bild'de çıkan iddiaların ardından Almanya'ya çağrı yaparak İran'ın nakit akışının engellenmesini talep etti.

İran'ın Almanya'daki 300 milyon avro nakdini uçaklarla taşıyarak ABD yaptırımlarını aşmaya çalıştığı belirtiliyor.

Grenell, konuyla ilgili açıklamasında "Alman hükümetinin en üst düzeyini müdahale etmeye ve bu planı durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Almanya Maliye Bakanlığı, iddiaların incelendiğini açıklarken, Grenell'in açıklamasına yanıt vermedi.