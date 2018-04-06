ABD’den Almanya’ya 2.5 milyar dolarlık İHA satışı

ABD, Almanya'ya 2,5 milyar dolar değerinde insansız hava aracı satışı yaptığını açıkladı.

ABD’nin, Almanya’ya 2.5 milyar dolar tutarında aralarında MQ-4C Triton tipi insansız hava araçlarının da bulunduğu silah satışına onay verildiği bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'nın 4 MQ-4C Triton insansız hava aracının yanı sıra 1 insansız hava araçları misyon kontrol istasyonu, 1 ana operasyon üssü, 1 ileri operasyon üssü ve 20 navigasyon sistemi alım talebini onayladığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu satışın toplam bedelinin 2.5 milyar dolar olduğu belirtilerek, satışın "NATO'nun güvenliğine katkı sağlayacağı" ifade edildi.

Suudi Arabistan'a da 1.3 milyar dolar tutarında 155 mm M109A6 Paladin tipi Obüs sistemlerine dönüştürmek üzere 180 adet 155 mm M109A5/A6 orta menzilli Obüs sisteminin satışına onay verildiği bilgisine açıklamada yer verildi.

Satışların gerçekleşmesi için ABD Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerinden 30 gün içerisinde herhangi bir itirazın gelmemesi gerekiyor.