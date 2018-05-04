ABD'den 'Afrin' iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin'den ayrılan sivillerin evlerine dönmesine izin verilmediğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nauert, "Afrin'den ayrılan insanların evlerine dönmelerine izin verilmiyor" iddiasında bulundu.

Nauert konuyla ilgili olarak ”Afrin'deki durumu çok yakından takip ediyoruz. Son bir iki aydır bu konunun üzerinde duruyoruz. Afrin'den 140 bin kişi ayrıldı. Şu aşamada en azından şunu söyleyebiliriz ki bu kişilerin evlerine ve yaşadıkları yerlere geri dönmelerine de izin verilmiyor” ifadesini kullandı.

ABD sözccüsü, “Biz geride kalan haftalarda ve aylarda Afrin'deki insani kriz konusundaki kaygılarımızı da dile getirdik ve bu kaygılarımız halen de devam ediyor. Bölgede bulunan aralarında Türkiye, Rusya ve Suriye'nin bulunduğu tüm taraflara bölgeye uluslararası yardım organizasyonlarının girmesine ve insanların evlerine geri dönmelerine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz. İnsanlar evlerine döndüklerinde de güven içerisinde olmalılar ve buna gönüllü olmalılar ve eve dönenlerin güvenliği bizim üzerinde önemli durduğumuz konulardan biri” diye konuştu