ABD'den açıklama: Türkiye'yle görüşmeler sürüyor

ABD-Türkiye arasındaki gerilim nedeniyle oluşturulan heyet, ABD'li yetkililerle görüştü. Toplantının ardından açıklama yapılan ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, görüşmeyle ilgili açıklamasında Türkiye ile görüşmelerin 'devam ettiğini' söyledi.

ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle Washington’a giden Türk heyeti, ABD’li yetkililerle bir araya geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlığındaki heyet, bugün ABD Dışişleri Bakanlığı’na gitti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Yardımcısı John Sullivan’la yapılan görüşmeye, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da katıldı. Görüşmenin ardından bakanlıktan ayrılan heyet, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, toplantıyla ilgili açıklamasında Türkiye ile görüşmelerin “devam ettiğini” söyledi. ABD’li bir yetkili, heyetin ABD Hazine Bakanlığı’yla da da görüme yapacağını söyledi.