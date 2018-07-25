ABD'den 8 kişi ve 5 kuruma yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye yönetimiyle bağlantılı olduğu öne sürülen 8 kişi ve 5 kuruma yaptırım getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu. Bakanlık Suriye yönetimiyle ilişkili olduğu söylenen 8 kişi ve 5 kurumu listeye aldı.

Açıklamada bu kişilerin "Suriye'nin kimyasal silah üretiminden sorumlu oldukları" iddia edildi.

Yaptırım listesine alınanlardan altısı Electronics Katrangi Trading (EKT) isimli şirkete çalışıyor, bu kişilerden biri Çin vatandaşı.

Bakanlığın listeye aldığı diğer iki kişiyse EKT ile iş yapmış ve geçmişte ABD'de ikamet etmiş kişiler.

ABD açıklamasına göre Fransa da yaptırımlara dahil oldu.