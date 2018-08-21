ABD’den 2 Rus firmaya yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, 2 Rus lojistik firmasına 'Kuzey Kore'ye petrol nakliye ettikleri' gerekçesi ile yaptırım uygulanacağını açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı, bugün yaptığı bir açıklamada ABD’nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne uyguladığı ambargoyu delerek "Kuzey Kore’ye rafine petrol nakliye eden" 2 Rus şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

2 Rus şirketinin 6 gemi ile KDHC'ye ait gemilere petrol aktardığını iddia eden bakanlık, açıklamasında firma ve gemilerin isimlerine de yer verdi.

Açıklamada "ABD ambargosunu delen" şirketlerin Primorye Maritime Logistics Co Ltd (Primorye) ve Gudzon Shipping Co LLC (Gudzon) olduğu, şirketlerin KDHC'li gemilere petrol aktarılırken kullanılan gemilerin isimleri ise Bella, Bogatyr, Neptun, Partizan, Patriot ve Sevastopol olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Rusya ya da herhangi bir ülkenin Kuzey Kore bayraklı bir gemiye her türlü malın satışını ya da transferini yapması, ya da Kuzey Kore tarafından bir malı satın alması ve kendi ülkesine transfer etmesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin resmi kararıyla yasaktır” ibareleri yer aldı.

