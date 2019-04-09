ABD’den 11 milyar dolarlık AB ürününe ek gümrük vergisi tehdidi

ABD ile AB arasındaki Boeing-Airbus kavgası kızışıyor. ABD, AB’nin Airbus’a sağladığı destekten zarara uğradığını belirterek 11 milyar dolarlık AB ürününe ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. AB’ninse misillemeye hazırlandığı bildirildi.

ABD, Avrupa Birliği’nin uçak üreticisi Airbus’a yönelik teşvikleri nedeniyle zarara uğradığını belirterek 11 milyar dolarlık AB ürününe ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

AB’ninse ABD'li uçak üreticisi Boeing'e sağladığı teşvik nedeniyle ABD’ye misilleme yapmaya hazırlandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Dünya Ticaret Örgütü’nün AB’nin Airbus’a sağladığı teşviklerin ABD’yi zarara uğrattığına karar verdiğini” belirterek, 11 milyar dolarlık AB ürününe ek gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump mesajında “AB uzun yıllardır ticarette ABD’den faydalanıyor. Buna yakında son verilecek” ifadesini kulandı.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer de “Pazarlık zamanı geldi” diyerek ABD'nin ek gümrük vergisi uygulamayı düşündüğü ürünlerin yer aldığı geçici listeyi açıkladı. Listede havacılık sanayisine ait ürünlerin yanı sıra birçok peynir türü, zeytinyağı, portakal ve deniz ürünleri bulunuyor. Lighthizer ek gümrük vergilerinin AB Airbus’a yönelik teşviklerini sonlandırana kadar devam edeceğini kaydetti.

BBC’nin haberine göre Avrupa Komisyonu’ndan bir yetkili yaptığı açıklamada ABD tarafından açıklanan 11 milyar dolar rakamının “çok abartılı” olduğunu söyledi.

ABD’nin sözkonusu ek gümrük vergisini uygulaması durumunda Avrupa Birliği'nin de ABD ürünlerine, Boeing'e verdiği teşvik nedeniyle ek gümrük vergisi açıklaması bekleniyor.