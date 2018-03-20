ABD'deki silahlı saldırı sonrası saldırganın öldürüldüğü açıklandı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı St. Mary ilçesinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda, iki öğrenci yaralanırken, saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı St. Mary ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi.

St. Mary ilçesi Emniyet Birimleri Sözcüsü Timothy K. Cameron yaptığı basın açıklamada, Great Mills Lisesinde düzenlenen saldırıda iki öğrencinin yaralandığını, olayı gerçekleştiren kişinin de öldürüldüğünü duyurdu.

Sözcü Cameron, saldırıyı düzenleyen kişinin aynı okulda öğrenci olduğunu açıkladı.

Okuldaki silahlı güvenlik görevlisinin saldırganla çatışmaya girdiğini belirten Cameron, saldırganın güvenlik görevlisi tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Saldırının ardından Great Mills Lisesi tarafından yapılan ilk açıklamada, ABD saatiyle 08.00'de okulda silahlı bir saldırı olduğu ve lisenin giriş çıkışların kapatıldığı duyurulmuştu.

Saldırının yaşandığı okul, ABD'nin başkenti Washington DC'ye yaklaşık bir saatlik mesafede bulunuyor. Okulda bin 600 kişinin eğitim gördüğü açıklandı.