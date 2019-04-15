ABD'deki konferansta Akar ve Kalın'dan NATO'ya bağlılık mesajı

Washington'da Türk-Amerikan Konseyi konferansında konuşan Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NATO'ya bağlılık mesajı verdi. Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili Akar 'Türkiye'nin ulusal kararıdır' derken, Kalın 'Türkiye 360 derece bir dış politika izliyor. S-400 üçüncü bir ülkeyi hedef almıyor' ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington'da düzenlenen Türk-Amerikan Konseyi’nin (ATC) konferansında NATO'ya bağlılık mesajları verdi.

ABD ile S-400 gerilimine ilişkin Kalın "Rusya ile diyaloğumuz üçüncü bir ülkeyi hedeflemiyor. Biz NATO üyesiyiz" dedi.

Akar ise "Türkiye’nin NATO taahhüdünde değişiklik olmamıştır. S-400 alımı Türkiye'nin ulusal kararıdır. Biz F-35'lerin sadece alıcısı değil, programın parçasıyız" diye konuştu. Akar, ABD'nin Patriot teklifinin de dikkatli bir biçimde incelendiğini kaydetti.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre İbrahim Kalın konferansta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

KALIN: F-35'TEN ÇIKARILMAMIZ PROGRAMA ZARAR VERİR

"S-400 kararı bir gecede alınmadı, bir geçmişi var."

"Rusya ile diyaloğumuz üçüncü bir ülkeyi hedeflemiyor. Biz NATO üyesiyiz. ABD ile stratejik ortaklığımıza değer veriyoruz. Türkiyenin F- 35 programından çıkarılması Türkiye için bir cezalandırma olmaz, programa zarar verir."

"Türkiye 360 derece bir dış politika izliyor. S-400 üçüncü bir ülkeyi hedef almıyor"

"YPG ye DEAŞ'la mücadele adına sağlanan her destek PKK’ya verilen destek. PKK’nın bugün nefes alabildiği tek yer Suriye'nin kuzeydoğusu."

"Bizim müdahalemiz olmasaydı YPG o bölgeyi muhtemelen PKK devletine çevirmişti."

"FETÖ Türkiye’de darbe girişiminde bulundu, bütün kaynaklarını Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için kullanıyor."

"Aylar önce üzerinde mutabık kalınan Menbiç yol haritası yavaş ilerliyor."

"Amerika’nın Türkiye’yi müttefik ve dost olarak kaybetme lüksü yok."

"Başkan Trump Türkiye ile ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması hedefini koydu. Güzel. Ancak iki müttefik arasında tehditkar mesajlar varken bunu nasıl yapacaksınız?"

"Şu sıralar Türkiye dostu olmak zor dediniz. Amerika’da Türkiye dostları var ve bunlar seslerini daha çok yükseltmeli."

AKAR: PATRIOT TEKLİFİ DİKKATLE İNCELENMEKTE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise şunları söyledi:

"İki ülke arasındaki zorlukların karşılıklı anlayış temelinde aşılması için Türkiye elinden geleni yapıyor, müttefikimiz Amerika'dan da aynı şeyi bekliyoruz."

"ABD, YPG'ye ne yazık ki silah ve mühimmat sağlıyor. Hiçbir kısa vadeli yaklaşım bu politikayı haklı çıkaramaz. YPG'yi Kürtlerle bir tutma yaklaşımı yanlış. Bir terör örgütü, Kürt kardeşlerimizi temsil edemez."

"ABD’nin Suriye'den çekilmesi sonrası sonrası güvenlik boşluğu olmamalı. Suriye'de kurulacak güvenli bölge Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermeli. Türkiye bu bölgede askeri varlık göstermeli."

"Darbe girişiminden sorumlu olan FETÖ lideri ne yazık ki hâlâ ABD’de köşkte yaşamaya devam ediyor. FETÖ üyeleri ABD’de kara para aklama, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi illegal faaliyetlerde bulunuyor."

"Savunma teçhizatımız ulusal güvenlik ihtiyaçlarımıza cevap vermeli. Türkiye yoğun bir hava tehdidiyle karşı karşıya. Müttefiklerimizden ne yazık ki tatmin edici bir teklif alamadık. S-400 teklifi ortak üretim, teknoloji ve fiyat açısından ihtiyacımıza cevap verdi."

"Türkiye’nin NATO taahhüdünde değişiklik olmamıştır. S-400 alımı Türkiye'nin ulusal kararıdır. Biz F-35'lerin sadece alıcısı değil, programın parçasıyız."

"Türkiye ABD’nin hasımı değil, o nedenle CAATSA kapsamında değerlendirilemez. Patriot teklifi dikkatli şekilde incelenmekte, konunun yapıcı diyalogla çözülebileceğini düşünüyoruz. Bu süreçte itidal ve sabır bekliyoruz ABD tarafından."

JEFFREY: ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Konferansta konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye’nin Suriye kaynaklı çok önemli güvenlik kaygıları var, çözüm için yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Konferansa katılanlar arasında ABD tarafından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Enerji Bakan Yardımcısı Dan Brouillette, Türkiye’den de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın yer alıyor.