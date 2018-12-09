ABD'deki iki polis departmanı İsrail ile ortak eğitim programından çekildi

ABD'nin New England bölgesinden iki polis departmanı, Barış için Yahudilerin Sesi platformunun kampanyası sonucunda, İsrail'deki eğitim programından çekildiğini açıkladı.

ABD'de faaliyet gösteren Barış için Yahudilerin Sesi (JVP) platformu üyelerinin kampanyası sonucunda, New England bölgesinden iki polis departmanı İsrail'deki eğitim programından çekildiğini açıkladı.

"Ölümcül değişim programını sonlandırın" sloganıyla kampanya yürüten JVP üyeleri, İsrail'de gerçekleştirilen eğitim seminerlerinin "iki ülkedeki ayrımcı ve baskıcı polis uygulamalarını teşvik ettiğini" vurguluyordu. Yapılan ortak eğitimlerde cezalandırıcı polis pratiklerinin ve ırksal profillemenin desteklendiğini öne süren grup üyeleri, ABD halkına eğitimlerin içeriği hakkında bilgi verimediğine dikkat çekiyordu.

Vermont Eyalet Polisi ve Massachusetts Eyaleti'ndeki Northampton Şehir Departmanı'nın "bazı yurttaşarın kaygıları" nedeniyle eğitim programından çekildiğini açıklaması Yahudi barış aktivistleri tarafından zafer olarak adlandırıldı.