ABD'deki göçmen toplama merkezleri: Çocuklara zorla uyuşturucu veriliyor

ABD Başkanı Trump'ın göçmenlere sıfır tolerans politikası sonucunda ailelerinden ayrılarak, toplama merkezlerine yerleştirilen çocuklara zorla uyuşturucu verildiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere sıfır tolerans politikası sonucunda göçmen çocuklar ailelerinden ayrılmış, ebeveynleri sınırdışı edilirken kendileri depo benzeri toplama merkezlerine kapatılmıştı.

Trump ortaya çıkan tepki karşısında geri adım atarak, çocukların ailelerine teslim edilmesi için özel direktif vermiş olsa da, Pazartesi açığa çıkartılan skandala ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Son olarak, STK'lar, toplama merkezlerinde tutulan çocuklara zorla ilaç verildiği yönünde ciddi iddialar dile getiriyor.

TRAVMA YAŞAYAN ÇOCUKLARA UYUŞTURUCU İLAÇ

İddiaya göre, hükümet tarafından fonlanan toplama merkezlerindeki göçmen çocuklara, yaşadıkları travmayı bastırmak için düzenli olarak ve zorla psikoterapik ilaçlar veriliyor.

İnsan Hakları ve Anayasal Hukuk Merkezi adlı STK'nın açtığı dava dosyasında yer alan bilgiye göre, Teksas'taki Shiloh Tedavi Merkezi gibi merkezlerde kalan çocuklara, psikolojik durumlarından bağımsız olarak ve ailelerinin izni olmaksızın uyuşturucu ilaç dayatılıyor. Shiloh Tedavi Merkezi'nin ise davranışsal ve duygusal sorunları olan çocuklara hizmet konusunda uzmanlaştığı belirtiliyor.

ÇOCUKLARI TEHDİT ETMİŞLER

Dava dosyasında Sığınmacıların Yerleştirilmesi Ofisi'nin bünyesindeki merkezlere dönük, Teksas ve diğer eyaletlerin ailelerin rızasının alınması gerektiğine ilişkin yasasını ve mahkeme kararlarını yok saydığı suçlaması yapıldı.

Shiloh'ta kalan ve şikayette bulunan bazı gençler ise kendilerine sabah 9, akşam 6 farklı hap verildiğini belirterek, yetkililerin kendilerine uyuşturucu ilaçları almadıkları takdirde toplama merkezlerinde tutmaya devam etme tehdidi yönelttiğini açıkladı.