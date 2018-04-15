ABD'de yaşayan Suriyelilerden eylem

ABD'de yaşayan Suriyeliler, ABD saldırısının ardından eylem gerçekleştirerek Suriye bayrağını göndere çekti.

ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısının ardından ABD'nin Allentown kentinde eylem gerçekleştirildi.

Morning Call'un haberine göre Suriyeliler tarafından yapılan eyleme katılanlardan May Issa, "Burada oturup öfkeli değilmişiz gibi davranamayız" diye konuştu.

Eylemde Suriye bayrağı göndere çekildi, Suriye milli marşı okundu.

Allentown kentinde çok sayıda Suriyelinin yaşamakta olduğu belirtiliyor. Eylem, Suriye'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 17 Nisan'ın yıldönümü kutlamasını da içerdi.

Eyleme katılan George Khallouf, "Yaşananlardan dolayı acı çekiyoruz" diyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın adımının "aptalca bir karar" olduğunu söyledi.