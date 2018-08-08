ABD'de vurulan Türk polisin durumu ağır

Colorado Springs Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Cem Düzel, perşembe günü bir olaya müdahale ederken vuruldu. Düzel'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Beş yıldır Colorado Springs Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Cem Düzel, Perşembe gecesi ABD Olimpiyat Spor Merkezi yakınlarından gelen silah sesleriyle ilgili şikayete müdahale ederken vuruldu. Daha önce silah bulundurmak suçundan tutuklanan ve ertesi gün yapılacak duruşmasını beklemek üzere şartlı salıverilen 31 yaşındaki saldırgan Karra Noaman el Hammasi, olayın ardından tutuklandı.

Colorado Emniyet Müdürlüğü Düzel’e ve ailesine destek vermek için yardım hesabı açtı.

Colorado Springs Emniyet Müdürlüğü tarafından Amerika’nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü’ne yapılan açıklamaya göre Cem Düzel’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.