ABD'de Trump kavgası: NATO müttefiklerinden çok Putin'e sadık

ABD'li Demokrat Parti liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, Trump'ın 'NATO müttefiklerinden çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sadık olduğunu' öne sürdü.

NATO Zirvesi'nde yaşananların ardından ABD'de yeniden "Rusya" tartışması başlattı. Demokrat Parti liderleri ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO müttefiklerinden çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sadık olduğunu" iddia ediyor.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ve ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Nancy Peolosi tarafından yapılan açıklamada Trump'ın Almanya'ya yönelik sözlerine de tepki gösterildi.

Pelosi ve Schumer'in açıklamasında "Başkan Trump'ın hakaretleri ve ABD'nin en güçlü müttefiklerinden biri olan Almanya'yı kötülemesi bir utançtır" denildi.

Demokrat liderler, Trump'ın sözlerinin "Putin'e NATO müttefiklerinden daha yakın olduğunun kanıtı" olduğunu savundu.

Trump, göreve geldiğinden beri ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği ve Trump'ın kazanmasını sağladığı öne sürülüyor.