ABD'de Trump depremi sürüyor

Özel yetkili savcı Robert Mueller'ın, yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında ABD Başkanı Trump'ı sorgulamak isteyebileceği ve bu konuda girişimlere başladığı ileri sürüldü.

Amerikan Washington Post gazetesi, özel yetkili savcı Robert Mueller'ın, Rusya soruşturması kapsamında ABD Başkanı Trump'ı sorgulamak isteyebileceğini ve bu nedenle temaslarda bulunulduğunu yazdı.

Trump'ın avukatlarının ise Mueller ile yüz yüze sorguya sıcak bakmadıkları ve bazı sorulara yazılı yanıt verme ihtimalini değerlendirdikleri bildiriliyor.

Post'un haberinde Trump'ın böyle bir sorguya katılmak konusunda "rahat olduğu ve bu sayede Rusya ile işbirliği yapıldığı iddialarını ortadan kaldırabileceğine inandığı" da belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Trump ile özel savcı Mueller arasındaki gerilim 2017'nin son günlerinde yükselmiş, bunun üzerine Trump, Mueller'ı "görevden almayı planladığı" iddialarını yalanlamıştı.

Washington Post gazetesinin "Trump'ı sorgulama talebi" haberiyle ilgili ise Beyaz Saray yönetiminden bir doğrulama gelmedi.

Beyaz Saray yönetimi, Rusya ile ilgili iddiaları reddediyor ve bir "cadı avı" yürütüldüğünü belirtiyor.