ABD'de Temsilciler Meclisinden Yemen tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteğin durdurulması yönündeki karar tasarısını onayladı.

ABD Kongresinde Senato'da her iki partinin de desteğiyle onaylanan ve ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği desteğin kesilmesini öngören karar tasarısı Temsilciler Meclisinde oylandı.

Temsilciler Meclisinde 175'e karşı 247 "evet" oyu ile onay alan tasarı, ABD Başkanı Trump'a sunulacak.

Amerikan basınındaki haberlere göre, "ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine zarar verilmemesi" için Trump'ın tasarıyı veto etmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, dış politika söz konusu olduğunda Kongrenin artık kendi anayasal zorunluluklarını göz ardı etmeyeceği gerçeğiyle yüzleşecektir" diye konuştu.

ABD Senatosunda söz konusu kararın destekçilerinden olan Connecticut Demokrat Senatörü Chris Murphy de Temsilciler Meclisindeki oylamadan önce "Bu (tasarı) hayat kurtaracaktır ve sadece Kongrenin savaş ilan etmeye hakkı olduğuna dair güçlü bir mesaj gönderecektir" mesajını paylaştı.