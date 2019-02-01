ABD'de soğuklar can alıyor: 21 kişi yaşamını yitirdi, on binlerce evsiz sokakta

ABD’nin orta batı kesimi ve doğu yakasını etkileyen soğuklar can alıyor. 21 kişi soğuktan dolayı yaşamını yitirirken, on binlerce evsizin bulunduğu kentlerde 'ısınma merkezleri' kuruluyor.

ABD’nin orta batı kesimi ve doğu yakası dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. "Kutup girdabı" olarak adlandırılan soğuk havanın en çok etkilediği yerlerden biri Şikago.

Eksi 30 derecenin ölçüldüğü kentte, Michigan Gölü buz tuttu. ABD basınında yer alan haberlere göre Şikago'da 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 21’e yükseldi.

'ISINMA MERKEZLERİ' KURULDU

80 bini aşkın evsizin yaşadığı kent genelinde ısınma merkezleri kurulurken, birçok eyalette eğitime ara verildi.

Yetkililer halka mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrılarda bulunuyor.

ABD'DE YARIM MİLYON EVSİZ VAR

ABD'de 550 binin üzerinde evsiz olduğu biliniyor. Soğuk hava dalgasının vurduğu yerler de evsizliğin yüksek olduğu bölgeler arasında bulunuyor.

Soğuktan etkilenen Şikago'da 19 binin üzerinde evsiz öğrenci olduğu ortaya çıkmıştı.