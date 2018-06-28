ABD'de siyahi genci öldüren polis cinayetten yargılanıyor

ABD'de bir polisin silahsız bir siyahi genci öldürmesi ülke genelinde protestolara neden oldu. Michael Rosfeld isimli polis, cinayetten yargılanıyor.

ABD'nin Pittsburgh kentinde bir polis, silahsız bir siyahi genci öldürmekten yargılanırken, yaşananlar ülke genelinde protestolara neden oldu.

30 yaşındaki polis görevlisi Michael Rosfeld, 17 yaşındaki Antwon Rose'u vurmakla suçlanırken, olayın Rosfeld'in sürüş halindeyken gerçekleştiği belirtiliyor.

Yayınlanan video görüntüleri, arabadan kaçan iki kişinin polis tarafından durdurulmasının ardından silahın ateşlenmesiyle beraber yere düştüklerini gösteriyor. Videonun öfke yarattığı ve Batı Pensilvanya'da birkaç gece süren protestolara neden olduğu aktarılıyor.

Daha önce Missouri ve Güney Carolina eyaletlerinde polislerin siyahileri öldürmesi ülkede protesto dalgasına neden olmuştu. Cinayetlerle birlikte ABD adalet sisteminin ırkçı eğilimlere sahip olup olmadığı sorgulanmaya başladı.

Öldürmekle suçlanan polislerin bazıları mahkum edilirken, ABD yasalarının polislere hayati tehlike durumlarında silah kullanımı için geniş yetki verdiği biliniyor.

Aralık ayında Güney Carolina'da Michael Slager isimli polis, silahsız bir siyahi genci öldürmekten dolayı 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.