ABD'de şirketler, ek gümrük vergisinden muafiyet talep ediyor

ABD'de şirketler, çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük tarifesi koyan Trump yönetiminden vergi muafiyeti talep ediyor. Şu ana kadar 16 bini aşkın muafiyet talebinden yalnızca 933 başvurunun değerlendirmeye alındığı, bunların da ancak yüzde 55'inin kabul edilmesinin beklendiği belirtiliyor.

Şirketler, Trump yönetiminin ek gümrük tarifelerine tepki göstermeye devam ederken, ABD Ticaret Bakanlığı'na gümrük vergilerinden muafiyet için binlerce talep geldiği belirtiliyor.

Financial Times'ın haberine göre şirketler, ABD hükümetinin gelişigüzel kararlar alarak piyasaya ve tedarik zincirine zarar vermelerinden yakınıyorlar. Alman şirket Zapp'ın satış müdürü Bill Brebrick, “İnsanlar işlerin her zamanki gibi devam etmesini istiyorlar. Rekabete dahil olmamıza izin verin ve bizi rahat bırakın. Denetime tabi olmayalım, lütfen” dedi.

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde imalat merkezi bulunan Zapp, gümrük vergisi muafiyeti için 30 adet başvuru yaparken, bunların yalnızca 12'sinin değerlendirmeye alındığı ve sadece birinin kabul edildiği belirtiliyor.

Financial Times'ın analizine göre, değerlendirilen toplam 933 muafiyet talebinin yüzde 55'i kabul edilecek. Bu konuda daha şanssız olan Zapp'ın ise bürokratik engellere takıldığı ifade ediliyor.

Şirketler ise karar mekanizmasının “şeffaflık ve tutarlılıktan yoksun” olmasından şikayet ediyor.

Henüz değerlendirmeye alınmayan muafiyet talebi sayısınınsa 16 bini aştığı söyleniyor.

Muafiyet talep eden şirketler arasında Voestalpine, Royal Dutch Shell ve Gilette de bulunuyor. Her birinin belli ürünler için başvuru yaptığı ifade ediliyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, “Gelecek haftalarda daha fazla talebi değerlendireceğiz. Elimizdeki kaynaklarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

ABD'de alternatif üretimi bulunan ürünlerin ithalatına ise muafiyet verilmeyeceği aktarılıyor.

Bazı ABD'li şirketlerin Çin ile gerginlik yaşayan Trump yönetiminin daha fazla ek gümrük vergisi uygulayacağından endişe ettiği belirtiliyor.