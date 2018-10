ABD'de sinagoga saldırı: 11 ölü

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir sinagoga düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralının bulunduğu açıklandı.

Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh şehrinde meydana gelen saldırının ardından bölgeye gelen polis ekiplerine sinagogdan ateş açıldı.

İKİ POLİS YARALANDI

Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan ile gerçekleşen çatışmada 2 ABD polisinin vurulduğu öne sürüldü. Yaralanan saldırganın teslim olduğu açıklaırken, saldırganın "Bütün Yahudilere ölüm" diye bağırdığı iddia edildi.

TRUMP: DİKKATLİ OLUNMALI

Olayı takip ettiğini Twitter üzerinden duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "Birden fazla ölü var gibi görünüyor. Saldırgana karşı dikkatli olunmalı" dedi.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018