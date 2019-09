ABD’de silahlı saldırıların ardından yeni pazar: Kurşun geçirmez okul çantaları

Son dönemde üst üste silahlı saldırıların yaşandığı ABD'de kurşun geçirmez okul çantalarının satışı yüzde 300 arttı.

Bireysel silahlanmanın teşvik edildiği ülkede çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıların ardından aileler çocuklarına kurşun geçirmez çantalar almaya başladı.

Euronews’ta yer alan habere göre “Bullet Blocker”, “TuffyPacks” ve “Guard Dog Security” gibi şirketlerin yetkilileri basına verdikleri demeçlerde son bir ayda yaşanan silahlı saldırıların ardından ürünlerine taleplerin hızla yükseldiğini belirtti.

Fiyatları 100 ila 500 ABD Doları arasında değişen kurşun geçirmez okul çantalarına tepkiler de geliyor. Birçok kişi kurşun geçirmez çantaların yerine silah kontrolü yasalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak eleştirilerini sosyal medyadan dile getirdi.

2019 in America. Disney-themed bullet-proof armour to put in your child's backpack. "This insert provides ballistic protection from handgun fire and can stop multiple rounds."

When it comes to gun control, the country has collectively lost its mind. pic.twitter.com/7fmEtC7RJ2

— Mark Graham (@geoplace) August 6, 2019