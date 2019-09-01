ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı en az 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırganın etrafa rastgele ateş açtığı olayda en az 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, saldırı Teksas eyaletinin Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yaşandı.

Odessa Polis Şefi Michael Gerke, olaya ilişkin yaptığı açıklamada en az 21 kişinin yaralandığını ve 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, Midland Polis Birimi sosyal medya hesabında da, saldırganın ölü ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Halka güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapan polis, Texas Permian Basin Üniversitesi'nin de geçici olarak kapatıldığını duyurdu.