ABD'de silah yasalarına karşı eylem

ABD genelinde silah yasalarını ve okullardaki yetersiz güvenlik tedbirlerini protesto için on binlerce kişi sokağa çıktı.

ABD'de ülke genelinde eş zamanlı olarak on binlerce kişi sokaklara çıkarak, silahlanmaya karşı eylem gerçekleştirdi. Konuyla ilgili yeni yasal düzenlemeler talep eden eylemciler, mevcut yasaları protesto etti.

Göstericiler, For Our Lives (Yaşamımız için) ismi verilen protesto gösterisinde “Sivillerin ve öğrencilerin ellerinde silah olmasaydı, metal detektörlere, sırt çantalarına ve sokaklarımızda daha fazla silaha ihtiyacımız olmazdı,” "Genç çocuklara ve gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakmanın yolu silahlarla büyüyen ve savaşan gençlik değil” yazılı dövizler taşıdı.

Organizatörler, Washington'da 500 bin protestocunun toplandığını ve ülke tarihinde Vietnam savaşı döneminden bu yana en büyük protesto gösterisi olduğu belirtti.

The Beatles'in üyelerinden Paul McCartney de grubun 1980 yılında öldürülen İngiliz müzisyeni John Lennon'ın New York'ta kaldığı otelin önünde, “Silah şiddetine son verebiliriz'' yazılı dövizle gösteriye destek verdi.